Установлены два мировых рекорда по восхождению на Эверест

Непальский альпинист Ками Рита Шерпа стал первым в истории человеком, покорившим Эверест 32 раза. Одновременно альпинистка Лхакпа Шерпа установила мировой рекорд, поднявшись на вершину 11 раз. Об этом сообщает издание Himalayan Times.

Издание пишет, что «два непальских альпиниста вписали свои имена в историю Эвереста сегодня утром».

55-летний Ками Рита начал восхождение поздно вечером в субботу и достиг вершины (8848,86 м) в 10:12 утра по местному времени. Это подтвердил Департамент туризма Непала.

«Это знаменует собой начало моей 32-й попытки восхождения на Эверест, путешествия, основанного на опыте, страсти и духе гор», — написал Ками Рита в соцсетях, отправляясь в поход.

Он также отметил, что это может быть его последнее восхождение на знаменитую вершину Гималаев.

Ками Рита впервые покорил ее в 1994 году. Он является рекордсменом по количеству восхождений на Эверест.

В воскресенье 53-летняя Лхакпа Шерпа, известная как «Королева Гор», также вошла в историю альпинизма. Она достигла вершины Эвереста в 9:30 утра, став первой женщиной в истории, поднявшейся сюда одиннадцать раз.

Первый раз она покорила Эверест в 2000 году, через восемь месяцев после рождения первой дочери и на втором месяце беременности вторым ребенком. Альпинистка говорит, что хочет «расширить возможности женщин и вдохновить молодежь».