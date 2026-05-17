Раскрыты выдвинутые Ирану условия властей США для продолжения урегулирования

В ответ на официальные требования Тегерана американская администрация подготовила и направила иранской стороне собственный список условий, которые Вашингтон считает необходимыми для возобновления процесса урегулирования конфликта.

Как сообщает иранское информационное агентство Fars, Соединенные Штаты выдвинули пять жестких требований, касающихся ядерной программы Ирана, финансовых компенсаций и региональной безопасности. Эти условия, по мнению американских политиков, должны стать основой для дальнейших переговоров и разрядки напряженности.

Первое и наиболее категоричное условие: США отказываются от выплаты какой-либо компенсации за ущерб, нанесенный инфраструктуре Ирана в результате американских военных бомбардировок. Это требование напрямую отклоняет иранские претензии на возмещение убытков, которые Тегеран оценивает в миллиарды долларов.

Второе условие касается ядерной программы: Вашингтон настаивает на вывозе с территории исламской республики в США 400 килограммов обогащенного урана. По замыслу американской стороны, это должно снизить потенциал Ирана по созданию ядерного оружия до нуля. В тесной связи с этим находится третье условие: на иранской территории должен остаться лишь один действующий ядерный объект. Все остальные ядерные центры подлежат либо демонтажу, либо переводу под строгий международный контроль.

Четвертое условие бьет по иранским финансам: США не намерены высвобождать более 25 процентов от общего объема иранских замороженных средств. Речь идет о миллиардах долларов, которые были заблокированы на зарубежных счетах из-за санкций. Иран добивался полной разблокировки, но Вашингтон согласен лишь на незначительную часть. Наконец, пятое условие носит региональный характер. США настаивают на том, что вопрос о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан (где действует поддерживаемая Ираном группировка «Хезболла»), должен быть решен в ходе прямых переговоров с участием Вашингтона и Тегерана. Фактически Америка предлагает Ирану обсудить свои геополитические амбиции в обмен на частичное снятие санкций.

Эти пять условий, как отмечает Fars, уже направлены иранскому руководству. Тегеран пока официально не комментировал выдвинутые требования, однако источники в дипломатических кругах дают понять, что большинство из них (особенно касающиеся вывоза урана и лимитирования ядерной программы) являются для Ирана категорически неприемлемыми. Переговорный процесс, который с большим трудом возобновился при посредничестве Омана, вновь оказался под угрозой срыва. В США, в свою очередь, дают понять, что это окончательное предложение, и если Тегеран его отклонит, Вашингтон оставляет за собой право применить «военный вариант».