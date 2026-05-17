Рубио в Пекине неожиданно сменил тактику

Госсекретарь США Марко Рубио, который на протяжении почти всей своей карьеры был одним из самых резких критиков Пекина и даже находился под персональными санкциями Китая, во время недавнего визита в КНР неожиданно выступил с призывами к сотрудничеству. Об этом пишет The New York Times.

Издание отмечает, что перед поездкой Рубио называл Китай «главным геополитическим вызовом» для Вашингтона. Ещё будучи сенатором от Флориды, он обвинял председателя КНР Си Цзиньпина в «преступлениях против человечности», поддерживал протесты в Гонконге и выступал за расширение военной помощи Тайваню. В 2020 году Китай ввёл против него санкции и запретил въезд в страну.

Однако теперь Пекин разрешил Рубио приехать в составе делегации президента США Дональда Трампа, объяснив это тем, что санкции были введены против «сенатора Рубио», а не против представителя американской администрации, пишет NYT.

В ходе визита в Пекин госсекретарь уже говорил о необходимости «стратегической стабильности» и заявил, что практически нет проблемы, которую две страны не могли бы решить, работая вместе. При этом, как отмечается в статье, по ряду вопросов Рубио сохраняет жёсткую линию и продолжает санкционное давление на китайские компании.

Ранее в Москве не исключили возможности новых контактов между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио в ближайшем будущем. Однако, как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, точной информации о времени их проведения данный момент нет.