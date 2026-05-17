В кортеже Трампа в Пекине заметили загадочные внедорожники

Во время государственного визита американского лидера в Китай внимание публики привлекли необычные машины с модифицированным верхом для возможного размещения систем радиоэлектронной борьбы, сообщили СМИ.

Масштабный кортеж сопровождал президента Дональда Трампа в Пекине во время его встречи с председателем Си Цзиньпином, передает издание TWZ. Особый интерес вызвали два тяжелонагруженных китайских внедорожника Hongqi с огромными нестандартными крышами. Подобная конфигурация автомобилей ранее не встречалась на публике.

Американские силовые структуры открестились от использования этих транспортных средств.

«Секретная служба США подтвердила, что не является оператором ни одного из обсуждаемых автомобилей», – заявили представители ведомства.

При этом они не смогли уточнить, принадлежат ли машины американскому посольству или правительству Китая.

В колонне также передвигались модифицированные Chevy Suburban, Lincoln Navigator и фургон Ford E-series. Эксперты предполагают, что массивные надстройки на внедорожниках могут скрывать оборудование для радиоэлектронной борьбы, направленное энергетическое оружие или системы связи. Эти технологии становятся все более востребованными для защиты от возможных атак беспилотников.

Измененные автомобили выглядят очень тяжелыми, их задние оси заметно проседают под весом оборудования. Точное назначение конструкций остается неизвестным, однако такие машины дежурили как в начале, так и в хвосте президентского кортежа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер Дональд Трамп прибыл в Китай с государственным визитом.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин и президент США начали официальные переговоры в Доме народных собраний. Во время экскурсии по резиденции китайский лидер напомнил гостю о прошлой встрече с Владимиром Путиным.