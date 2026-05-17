Человечество оказалось на пороге новой катастрофы

Резкое падение рождаемости во многих странах мира, как богатых, так и бедных, может привести к катастрофе и вымиранию человечества в целом, рассказал журналистам Neue Zürcher Zeitung известный британский писатель, демограф, публицист Пол Морланд.

По его словам, тренд на вымирание характерен для большинства стран планеты. Ярким примером является Южная Корея — в республике на каждые 100 южнокорейцев в следующем поколении рождается 40, а в поколении после них — всего 16. Он добавил, что спад происходит стремительно.

Демограф объяснил, что изменить ситуацию возможно, человечество пока не переступило критический порог, но если меры не будут приняты, то все закончится печально.

«За два поколения мы потеряем 84% населения, а затем еще 84%, это закончится катастрофой», — разъяснил ученый.

Морланд напомнил, что в обществе бытует мнение, что сокращение населения всего лишь вернет планету к прежнему состоянию, не приведет к тяжелым последствиям. При этом люди ссылаются на периоды мировых войн, эпидемий, катастроф.

В этом случае, заметил публицист, следует посмотреть на Японию. В стране в 1960 году проживало 100 млн человек, к 2010 году население выросло до 130 млн, к 2050 году может снова упасть до 100 млн.

Проблема заключается в том, объяснил демограф, что свыше 60 лет назад на одного пожилого жителя приходилось 9 человек трудоспособного возраста. Через 20-30 лет, при сохранении тенденций, соотношение будет 1 к 1.

По его мнению, человечеству нужно принять ряд мер, в частности, внести изменения в систему образования, поставить во главу угла в школе формирование представлений о семье, о детях как о самом прекрасном, что может быть в жизни.