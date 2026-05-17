Мелони прервала визит на Кипр из-за ЧП на севере страны

Премьер-министру Италии Джордже Мелони пришлось прервать рабочую поездку на Кипр из-за ЧП, произошедшего в Модене. Об этом сообщает Corriere della Sera.

© Газета.Ru

Мелони прилетит в Модену из Афин. Она и президент Италии Серджо Маттарелла в течение дня посетят в больницах пострадавших в результате инцидента.

Вечером 16 мая мужчина на автомобиле сбил пешеходов на улице Виа Эмилиа в центре Модены. Тогда пострадали более 10 человек. Мужчина также был вооружен ножом, задержать его помогли очевидцы. Он успел ранить одного из тех, кто пытался его остановить.

Личность напавшего была установлена. Выяснилось, что он лечился в психиатрической клинике. Правоохранители не нашли в его квартире ничего, что говорило бы о его приверженности радикальным воззрениям, сообщили журналисты.

Ранее снегоуборщик переехал россиянина в Японии.