Мелони экстренно вернулась на родину

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони досрочно покидает Кипр, где находится с рабочим визитом, в связи с ситуацией с наездом автомобиля на прохожих в Модене. Как сообщили источники в правительстве, она собирается в течение дня вместе с президентом Италии Серджо Маттареллой отправиться в Модену и посетить пострадавших в больницах.

В результате инцидента травмы получили семь человек, двоим из которых пришлось ампутировать ноги.

Наезд на высокой скорости совершил 31-летний Салим эль Кудри, родившийся в семье марокканских мигрантов. Мужчина страдал психическим расстройством, однако в последнее время забросил лечение. Следствие пока не рассматривает версию теракта, но проверяет связи задержанного на предмет экстремизма.

Пытавшегося скрыться злоумышленника с ножом скрутили прохожие. Ему предъявили обвинения в покушении на убийство и нанесении увечий множеству людей. Оценивая действия преступника в час пик, в прокуратуре заявили: «Задержанный имел намерение подвергнуть риску жизнь людей намеренно и сознательно».

Злоумышленник при попытке бегства напал с ножом на очевидца. Совершивший наезд тридцатиоднолетний итальянец марокканского происхождения ранее проходил психиатрическое лечение.