Удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России являются угрозой для Германии, как и другие действия Киева в вооруженном конфликте. Об этом заявила член бундестага и сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель, ее слова передает Telegram-канал Clash Report.

Россию в своей речи политик сравнила с большим медведем.

«Нельзя постоянно тыкать в глаза большому медведю раскаленным железом — например, наносить удары беспилотниками вглубь территории России — и ожидать, что ничего не произойдет. Медведь рано или поздно нападет, а политика в отношении Украины подвергает нас повышенному риску для безопасности», — заявила Вайдель.

В США выдвинули серьезное обвинение против Евросоюза

Член бундестага добавила, что с приходом АдГ к власти в стране будут проводить политику баланса и начнут разумно подходить к вопросам безопасности ФРГ.

Ранее в Германии призвали прекратить поддержку Украины после публикации данных журналистского расследования о подрывах газопроводов «Северный поток».