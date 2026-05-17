Бывший глава правительства Венгрии Виктор Орбан ошибся, когда наложил вето на планы ЕС о выделении 90 миллиардов евро киевскому режиму в качестве кредита. Такое мнение в ходе общения со студентами выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"В этом, по моему мнению, Виктор Орбан допустил ошибку", - отметил словацкий премьер, выступление которого было обнародовано на YouTube.

"Нельзя блокировать то, что уже согласовано, что просто принято", - считает Фицо.

Политик подчеркнул, что он тоже был против выделения Киеву вышеупомянутого кредита - и в этой связи не стал участвовать в дискуссиях на этот счет, воздержавшись от них.

Блокировка же кредита, по мнению Фицо, была бы некорректной, так как нормам международного права этот кредит не противоречил.

Ранее Фицо заявил, что курс ЕС на отказ от импорта углеводородов из России при одновременном стремлении США контролировать энергетическую инфраструктуру в Европе оставит последнюю в дураках.