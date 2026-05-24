Исчезнувшие города: как пески погребли целые цивилизации

Некоторые древние города буквально растворились в окружающем ландшафте. Но спустя столетия песок начал возвращать скрытые под ним руины. «Рамблер» расскажет, как целые города оказывались погребены под пустынями и почему археологи до сих пор находят их в самых неожиданных местах.

На первый взгляд кажется, что песчаные дюны движутся слишком медленно, чтобы уничтожать целые поселения. Но пустыня — это постоянно меняющаяся система. Ветер переносит миллионы тонн песка, русла рек смещаются, растительность исчезает, а засушливые периоды могут длиться столетиями.

Пока город населен, жители поддерживают ирригацию, расчищают каналы, укрепляют здания и удерживают пустыню на расстоянии. Но если население сокращается из-за войны, экономического кризиса или нехватки воды, инфраструктура начинает разрушаться. После этого песок постепенно заполняет улицы, дворы и дома.

Исследования миграции дюн и поведения пустынных ландшафтов показывают, что целые поселения могут оказаться погребены за несколько поколений. Подробнее процесс описан в работе Sage Journals.

Парадоксально, но песок часто не только уничтожает города, но и сохраняет их. Когда руины быстро оказываются изолированы от влаги и воздуха, замедляется разрушение органических материалов, дерева и тканей. Именно поэтому в пустынях археологи иногда находят объекты, сохранившиеся лучше, чем в более влажных регионах.

Убар — «Атлантида песков»

Одним из самых известных затерянных городов считается Убар в пустыне Руб-эль-Хали, который в арабских легендах называли богатым центром торговли благовониями. Долгое время историки спорили, существовал ли он вообще или был исключительно мифом.

В 1990-х годах, когда исследователи начали анализировать спутниковые снимки пустынь Омана. Археологи обнаружили древние караванные маршруты, сходившиеся в районе Шиср. Позже раскопки выявили остатки укрепленного поселения, связанного с торговлей ладаном. Исследование спутниковых данных и археологических находок описано в материале NASA.

Превратившаяся в пустыню Сахара

Сегодня Сахара выглядит почти безжизненной, но несколько тысяч лет назад значительная часть региона была совсем другой. Палеоклиматические исследования, опубликованные в Science, показывают, что в так называемый Африканский влажный период здесь существовали озера, реки и саванны с животными.

Позже климат начал меняться. Осадки сокращались, растительность исчезала, а территория постепенно становилась суше. Исчезновение воды разрушало торговые маршруты и сельское хозяйство. Многие поселения пустели, а затем оказывались поглощены песком. Археологи считают, что часть древних поселений Северной Африки до сих пор скрыта под слоями песка, а современные технологии дистанционного сканирования постепенно позволяют находить их даже без масштабных раскопок.

Исчезнувшие города Шелкового пути

Одни из самых впечатляющих примеров — древние города вокруг пустыни Такла-Макан на территории современного Китая. Когда-то через этот регион проходил Великий шелковый путь. Здесь находились богатые оазисные города, зависевшие от воды и караванной торговли.

Особенно известен древний город Лоулань, располагавшийся возле озера Лобнор. Он был важным торговым узлом, но постепенно реки изменили русло, вода начала уходить, а климат становился суше. К IV веку город оказался заброшен.

Позже его скрыли пески пустыни. В сухом климате хорошо сохранились деревянные конструкции, ткани, документы и даже мумии. Исследования этого региона публиковались на платформе EBSCO.

Египетские города под песком

Большая часть археологии Древнего Египта напрямую связана с песком. Многие древние поселения и храмы были скрыты дюнами на протяжении тысяч лет. Одним из самых известных открытий последних лет стал так называемый «Золотой город» возле Луксора — древнее поселение времен Аменхотепа III. Археологи обнаружили хорошо сохранившиеся дома, мастерские, сосуды и предметы быта.

Сухой климат и песок помогли сохранить многие детали городской жизни. Археологи нашли даже остатки хлебопекарен и производственных зон, что позволило еще лучше понять повседневную жизнь египетских городов.

Почему археологи ищут города из космоса?

Современные поиски древних городов часто начинаются не с лопат, а со спутников. Даже если песок полностью скрывает стены и улицы, под поверхностью сохраняются фундаменты, дороги и каналы, которые по-разному отражают тепло и электромагнитное излучение. Поэтому археологи используют:

спутниковые снимки,

тепловое сканирование,

лидар,

георадары.

Именно благодаря таким технологиям были обнаружены десятки объектов в Египте, Центральной Азии и на Аравийском полуострове. Во многих случаях археологи сначала замечают аномалии на снимках, а уже потом отправляются на раскопки.

Может ли современный город исчезнуть под песком?

Полностью — маловероятно, но наступление пустынь остается реальной проблемой и сегодня. В некоторых регионах Африки, Китая и Ближнего Востока процессы опустынивания усиливаются из-за изменения климата, вырубки растительности и истощения почв.

В отдельных районах песчаные бури уже угрожают дорогам, поселениям и сельскому хозяйству. Например, Китай десятилетиями ведет масштабные проекты по сдерживанию наступления пустынь, высаживая огромные защитные лесополосы.

