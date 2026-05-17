"Красная линия для любых переговоров". Иран жестко ответил на план США

Иран, как победившая сторона в противостоянии с Израилем и США, определяет условия будущего урегулирования конфликта. Такое мнение высказал председатель комиссии по внутренним делам иранского парламента Мохаммад Салех Джокар, подчеркнув, что план из 10 пунктов является "красной линией" для исламской республики.

"Условия определяет страна, одержавшая победу на поле боя, а не правительство страны, потерпевшее неудачу, не достигшее своих целей и принесшее лишь разрушение. Поэтому американцы должны принять наши условия", - сказал он в интервью агентству Mehr.

Джокар добавил, что условия Ирана из 10 пунктов являются "красной линией для любых переговоров".

Член парламента отметил, что Иран "никогда не доверял США", а у его страны нет иного пути, кроме как "стать сильнее". Помимо этого, он призвал американских военных покинуть регион.

В апреле государственное телевидение исламской республики сообщало, что Тегеран выдвинул 10 условий прекращения огня. Среди них принцип ненападения, контроль Ирана над Ормузским проливом, обогащение урана на территории исламской республики, отмена основных и вторичных санкций, выплата компенсации, вывод американских сил из региона.