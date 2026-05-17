Противостояние ЕС и России, как заявил директор по глобальной стратегии в Институте Куинси Джордж Биб, способно перерасти в разрушительный конфликт.

Экс-директор ЦРУ по анализу РФ твердо убежден, что «в интересах Америки — способствовать достижению компромиссного урегулирования». В эфире YouTube-канала он заявил, что если Вашингтон «фактически переложит» конфликт на Украине на Европу, сократив свое участие, то, на его взгляд, между Европой и Россией резко возрастет риск начала «чрезвычайно разрушительного конфликта».

Биб подчеркнул: Евросоюз постоянно усиливает конфронтацию с Москвой. В Вашингтоне, по словам эксперта, существует «вполне обоснованное» мнение, что европейцы не прилагают усилий ради мира в Украине. Они «не настроены на компромисс» и «решительно выступают за усиление давления» на Россию.

Как неоднократно отмечал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Брюссель пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования украинского конфликта.