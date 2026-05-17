Принц Гарри и Меган Маркл нищенствуют в США

Герцог и Герцогиня Сассекские лишились значительной части доходов, после окончания контракта с Netflix. По слухам, Гарри и Меган Маркл испытывают трудности с финансированием своей роскошной жизни в Лос-Анджелесе.

Как утверждают источники, Меган сейчас по сути является основным кормильцем семьи, а с деньгами стало очень туго. Доходы герцогини Сассекской заметно сократились после расставания со стриминговым гигантом Netflix, а благотворительная деятельность её мужа недостаточна для поддержания привычного им образа жизни.

Пара переехала в закрытый район Монтесито в Калифорнии в 2020 году после отказа от исполнения обязанностей членов монаршей семьи, однако в последние недели усилились слухи о желании супругов вернуться в королевский круг. Также появились предположения, что Меган рассматривает возможность возвращения в Голливуд спустя годы после участия в сериале "Форс-мажоры", хотя инсайдеры это отрицают.

Один из источников заявил, что Гарри и Меган с трудом находят необходимые 6 миллионов долларов в год для жизни в США. В эту сумму входят примерно 3 миллиона долларов на частную охрану и выплаты по ипотеке за их особняк стоимостью 15 миллионов долларов. Герцог и герцогиня стали нищими, ведь расходы значительно превышают их доходы. Но ни Меган, ни Гарри не могут в этом признаться даже самим себе.