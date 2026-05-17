Названы выигравшие от войны в Иране страны

От войны на Ближнем Востоке больше всего выиграли Соединенные Штаты и Россия, сообщает The New York Times (NYT).

При этом ряд стран Персидского залива столкнулись с резким падением экспорта. Отмечается, что фактическое закрытие Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок нефти из Персидского залива — спровоцировало резкий рост мировых цен на нефть и топливо. На этом фоне американской стороне удалось нарастить экспорт нефти, дизеля и других энергоносителей. По данным издания, морские поставки энергоресурсов США выросли на 145 миллионов баррелей в годовом выражении, а дополнительные доходы составили около 50 миллиардов долларов.

В материале также отмечается, что и Россия выиграла от войны США против Ирана. Несмотря на то, что объем морского экспорта российской нефти снизился примерно на 592 тысяч баррелей, рост мировых цен позволил Москве заработать дополнительно около 15 миллиардов долларов, пишет авто статьи.

Ранее агентство Reuters оценило эффективность угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана. По его мнению, жесткий дипломатический подход президента оказался нерабочим в случае с Тегераном.

До этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что все государства мира и ООН должны привлечь США и Израиль к ответственности за нападение на Исламскую Республику.