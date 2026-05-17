ВОЗ ввела международный режим ЧС из-за эпидемии

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения. Об этом в воскресенье, 17 мая, говорится в заявлении ВОЗ.

В организации уточнили, что речь идет об эпидемии, а не о пандемии. В ВОЗ также отметили, что пока сохраняется неопределенность относительно реального числа заболевших и масштабов распространения инфекции.

По данным организации, в трех районах ДРК зафиксировано 80 смертей, предположительно связанных с Эболой, а также 246 предполагаемых случаев заражения. В Уганде зарегистрировали два лабораторно подтвержденных случая у людей, прибывших из ДРК, один из них закончился летальным исходом.

Минздрав ДРК ранее сообщил о новой вспышке заболевания в провинции Итури. Возбудителем стала разновидность вируса Бундибугио, против которой пока не существует вакцины, передает ТАСС.

