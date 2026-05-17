ВОЗ объявила эпидемией лихорадку Эбола в Конго и Уганде

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в Демократической Республики Конго (ДРК) и Уганде.

"Генеральный директор ВОЗ после консультаций с государствами-участниками <…> настоящим определяет, что болезнь Эбола, вызываемая вирусом Бундибугио в Демократической Республике Конго и Уганде, представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение", - говорится в заявлении, распространенном ВОЗ.

В организации подчеркивают, что речь идет об эпидемии, но не о пандемии.

Отмечается, сейчас "существует значительная неопределенность в отношении реального числа инфицированных лиц и географического распространения" заболевания. По данным организации, на сейчас в трех зонах ДРК зафиксированы 80 смертей, предположительно связанных с Эболой, а также 246 предположительных случаев заражения, 8 из которых лабораторно подтверждены.

Кроме того, в столице Уганды, городе Кампала, 15 и 16 мая были зарегистрированы два лабораторно подтвержденных случая заражения вирусом у лиц, прибывших из ДРК, один из них - со смертельным исходом.