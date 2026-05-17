Фицо назвал ошибку Орбана по Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что экс-глава правительства Венгрии Виктор Орбан допустил ошибку, пытаясь заблокировать кредит Украине от Евросоюза на 90 миллиардов евро.

© Вечерняя Москва

Во время встречи со студентами в городе Гандлова Фицо отметил, что сам также выступал против предоставления Киеву кредита, как и представители Венгрии и Чехии. Трансляция велась на YouTube-канале учебного заведения.

При этом словацкий премьер подчеркнул, что решения, уже согласованные в рамках международного права, блокировать нельзя.

Фицо заявил, что был шокирован реакцией Мерца на его поездку в Москву

— Я был против этого кредита, и Словакия в этом кредите не участвует — так же, как это сделали Чешская Республика и Венгрия. Но поскольку этот кредит был принят в соответствии с международным правом, я уже не могу его блокировать. В этом, по моему мнению, Виктор Орбан допустил ошибку. Нельзя блокировать то, что уже согласовано, что просто принято, — заявил словацкий политик.

По мнению Фицо, у государств сохраняется возможность проводить собственную политику, однако в подобных вопросах необходимо учитывать ранее принятые международные договоренности.

Ранее экс-премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что Будапешт не снимет вето на кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро для Украины, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

«Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, как изменится политический курс Венгрии после поражения партии Виктора Орбана. Эксперт отметил, что Петер Мадьяр из партии «Тиса», которая победила на выборах, — человек достаточно прагматичный.