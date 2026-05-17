Экс-депутат: Сейм Латвии пытается выдавить русский язык
Основная работа латвийского сейма связана с попытками выдавить русский язык из всех сфер, заявил бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов.
Об этом Панкратов рассказал в интервью РИА Новости.
По его словам, депутаты регулярно выдвигают инициативы по «усилению роли государственного языка» и вытеснению русского из школ, медиапространства и самоуправлений.
«От идеи запретить любое использование русского языка на публичных мероприятиях до попыток ограничить даже русскоязычные вывески в частном бизнесе», — привёл примеры абсурдных предложений Панкратов.
Он также отметил, что парламент нередко предлагал ввести имущественные и социальные фильтры, обеспечивающие доступ к льготам только для говорящих на латышском языке.
«Эти «новые идеи» объединяет одно: они не решают ни одной реальной социально-экономической проблемы Латвии, но последовательно превращают русскоязычное население в козла отпущения», — заключил экс-депутат.
Родители русскоязычных школьников в Латвии массово жалуются на падение успеваемости детей после введения запрета на использование русского языка.