Сейм Латвии пытается выдавить русский язык

Основная работа латвийского сейма связана с попытками выдавить русский язык из всех сфер, заявил бывший депутат Рижской думы Алексей Панкратов.

Об этом Панкратов рассказал в интервью РИА Новости.

По его словам, депутаты регулярно выдвигают инициативы по «усилению роли государственного языка» и вытеснению русского из школ, медиапространства и самоуправлений.

«От идеи запретить любое использование русского языка на публичных мероприятиях до попыток ограничить даже русскоязычные вывески в частном бизнесе», — привёл примеры абсурдных предложений Панкратов.

Он также отметил, что парламент нередко предлагал ввести имущественные и социальные фильтры, обеспечивающие доступ к льготам только для говорящих на латышском языке.

«Эти «новые идеи» объединяет одно: они не решают ни одной реальной социально-экономической проблемы Латвии, но последовательно превращают русскоязычное население в козла отпущения», — заключил экс-депутат.

Родители русскоязычных школьников в Латвии массово жалуются на падение успеваемости детей после введения запрета на использование русского языка.