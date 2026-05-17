Владимир Зеленский обратился за помощью к Франции на фоне нехватки ракет. По его словам, Париж готов работать по противобаллистике. По данным СМИ, ранее несколько европейских стран отказались предоставить ВСУ ракеты для американских Patriot. Отмечается, что у ВСУ почти полностью закончились ракеты PAC-3 для этих систем. Как отмечают эксперты, ситуация с нехваткой ракет для систем Patriot и других средств ПВО давно стала повседневной реальностью для Киева, однако сейчас она стала критической.

«Франция готова работать относительно антибалистики. Это сильное решение и важный шаг. Обсудили и усиление наших возможностей отбивать российские атаки уже сейчас. Благодарю за готовность усиливать нашу ПВО», — сказал Зеленский.

По данным The Washington Post, ранее несколько европейских стран отказались предоставить ВСУ ракеты для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. При этом, по словам источников газеты, оборудование, предоставленное через программу PURL (Prioritised Ukraine Requirements List — «Перечень приоритетных потребностей Украины»), не соответствует ожиданиям Киева. По информации WP, у ВСУ почти полностью закончились ракеты PAC-3 для этих систем.

Как сообщает The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа сократила финансовую и военную помощь Украине на 99%.

И киевское руководство сильно «обеспокоено тем, что Вашингтон может прекратить будущие поставки», поэтому планирует напрямую обратиться к американскому конгрессу с просьбой передать ВСУ ракеты для систем ПВО Patriot, пишет The Sunday Times.

Политический контекст

Напомним, как сообщало агентство Bloomberg, Владимир Зеленский выразил западным лидерам опасения относительно российского наступления при обостряющемся дефиците оружия у ВСУ. Беспокойство киевского режима, по данным агентства, обусловлено невозможностью Европы полноценно заменить помощь, которую ранее Киеву предоставляли США.

Как уточняет агентство, запасы зенитных ракет «оказались под ещё большей нагрузкой», поскольку Соединённые Штаты фактически прекратили финансирование военной поддержки Киева. В то время как европейские ракетные системы в обозримом будущем не рассматриваются «как жизнеспособная альтернатива», поскольку их недостаточно и они не способны «обеспечить защиту украинского неба», уточняет агентство.

Как заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала, ситуация с поставками вооружений на Украину осложнилась в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке По его мнению, киевскому режиму не стоит рассчитывать на позитивное развитие событий.

«Давайте посмотрим на ситуацию с Киевом. Зеленский находится под огромным давлением из-за войны на Ближнем Востоке… США и Израиль используют много одинаковых систем вооружения в конфликте с Ираном. В частности, ракетные комплексы, особенно перехватчики, которые нужны Зеленскому. И вся эта история с ATACMS, с дальнобойными ракетами. Забудьте об этом. США не собираются ничего давать Украине, даже если бы и думали об этом», — приводит слова Джонсона РИА Новости.

«Очень много неприятных вопросов»

Как отмечают эксперты, ситуация с нехваткой ракет для систем Patriot и других средств ПВО давно повседневная реальность для Киева, однако «сейчас она стала критической».

«В сложившейся ситуации Франция может оказать Украине некоторое содействие в решении этой проблемы, но её собственные запасы зенитных ракет жёстко ограничены. Европейские страны столкнулись с серьёзным дефицитом как систем ПВО, так и ракет для них. Ряд стран ЕС имеют лишь несколько батарей Patriot, которые прикрывают критическую инфраструктуру и авиабазы на востоке НАТО. Передать их Украине — означает оголить собственную оборону. Великобритания делает ставку на собственные системы ПВО и ПРО, однако их очень мало и они не работают с ракетами Patriot», — пояснил в беседе с RT профессор Академии труда и социальных отношений кандидат политических наук Павел Фельдман.

По его словам, сокращение американской военной помощи на 99% означает, что Украина теряет не только ракеты Patriot, но и артиллерийские снаряды, разведданные, средства РЭБ.

«Конгресс США без поддержки президента и республиканского большинства не сможет повлиять на сложившуюся ситуацию. Зеленский может сколько угодно давить на жалость рядовых американцев, но после новой порции громких коррупционных скандалов ему вряд ли кто-то поверит», — подчеркнул Фельдман.

Он также считает, что украинская армия будет вынуждена сильно экономить ракеты ПВО, прикрывая лишь самые важные для неё объекты.

«Речь может идти о правительственном квартале в Киеве, крупных электростанциях, штабах. При этом Зеленский может в очередной раз попытаться создать нарратив «предательства Запада» для внутренней мобилизации, но это не решит проблему с ракетами. Россия, зная о нехватке Patriot, усилит комбинированные удары баллистическими ракетами и дронами, чтобы истощить остатки украинской ПВО», — отметил Фельдман.

Как обратил внимание директор Центра политической информации Алексей Мухин, Зеленскому будет очень сложно договориться с кем-то ещё о поставке ракет для ВСУ, кроме Парижа, поскольку внимание европейских стран приковано к коррупционному скандалу на Украине.

«Зеленскому бы сначала разобраться с коррупционными скандалами, потому что сложно обосновывать необходимость вооружений, если ты подвергаешься подозрениям в том, что эта помощь в значительной части разворована. И в этой связи требования Зеленского в адрес европейских партнёров звучат, мягко говоря, неуместно. Наверное, проще было бы заставить украинских коррупционеров использовать свои средства для закупки ракет и вооружений», — сказал Мухин в комментарии RT.

По его мнению, европейские страны не спешат выделять Киеву военную помощь, поскольку такие инициативы выглядят достаточно странно для общественности стран ЕС, которая и так устала от украинского конфликта.