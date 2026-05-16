Кредит для Украины от ЕС оказался под угрозой

Выделение кредита для Украины от Евросоюза оказалось под угрозой из-за коррупционного скандала в Киеве.

Об этом пишет Berliner Zeitung.

«Доверие к Владимиру Зеленскому подвергается серьёзному испытанию из-за коррупционного скандала в его ближайшем окружении», — говорится в публикации.

Также отмечается, что для выплаты кредита Украине не подписан «Меморандум о взаимопонимании» и «соответствующее подробное кредитное соглашение».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщала, что первые выплаты Украине по новому европейскому кредиту планируется направить на беспилотники.

Министры обороны стран Евросоюза поддержали разблокировку €6,6 млрд для Украины из Европейского фонда мира.