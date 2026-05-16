Эрдоган анонсировал решения о будущем НАТО

Эрдоган: на саммите НАТО в Анкаре ожидаются решения о будущем альянса
Турция ожидает, что на предстоящем 7—8 июля саммите НАТО будут приняты решения, которые касаются будущего альянса и архитектуры глобальной безопасности.
С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит новостной портал T24.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что поведение союзников США по НАТО ставит вопросы о цели существования альянса.