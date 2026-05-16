В Берлине задержали 15 человек на пропалестинской акции

Как минимум 15 человек задержаны, 1 сотрудник правоохранительных органов пострадал во время пропалестинской демонстрации, которая прошла в Берлине по случаю 78-й годовщины "Дня катастрофы" ("Ан-Накба"), связанной с поражением арабской стороны в первой арабо-израильской войне 1948-1949 годов. Об этом сообщила полиция Берлина.

"По имеющимся на данный момент сведениям, в связи с правонарушениями, совершенными участниками шествия, было произведено 15 предварительных задержаний. В ходе оперативных мероприятий одна наша сотрудница пострадала, однако осталась на службе", - отмечается в сообщении полиции в X.

В субботу в Берлине прошла массовая пропалестинская демонстрация под названием "Конец оккупации Палестины - 78 лет Аль-Накбы". В ней, по данным правоохранителей, приняли участие порядка 2 тыс. человек. Многие активисты были одеты в так называемые палестинские шарфы, держали флаги Палестины.

В ходе манифестации были зафиксированы нападения на сотрудников оперативных служб и журналистов, а также скандирование запрещенных лозунгов. Организаторы заявили, что полиция распылила в направлении демонстрантов перцовый баллончик, в результате чего пострадали 30 человек.

Порядок в столице ФРГ обеспечивали около 700 сотрудников полиции, стянутых на место проведения акции из-за высокого риска беспорядков. Демонстранты протестовали против военных действий Израиля в секторе Газа, а также против войны в Иране.

В прошлом году аналогичная демонстрация переросла в ожесточенные столкновения с полицией, в результате которых пострадали 10 правоохранителей и участников, более 50 человек были задержаны.

"Ан-Накба" отмечается палестинцами ежегодно 15 мая - на следующий день после создания Государства Израиль в 1948 году.