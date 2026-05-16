Стало известно, почему Ребров решил внести залог за Ермака

Бывший тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров внес часть залога за экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака в благодарность за то, что последний выгородил его после ДТП с пешеходом. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Несколько лет назад бывший тренер сборной Украины по футболу Ребров сбил пешехода насмерть, а Андрей Ермак его выгородил. Этим объясняется моментальное решение футбольного функционера внести значительную сумму в счет залога экс-главы офиса", - сказал собеседник агентства.

Как сообщило ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Ребров внес 30 млн гривен (около $679,3 тыс.) для залога за Ермака. Всего за Ермака внесено 45,5 млн гривен (чуть более $1 млн).

Залог Ермаку собрали, но не перечислили из-за страха проверки

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины назначил Ермаку в качестве меры пресечения по делу об отмывании средств арест на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 140 млн гривен ($3,1 млн). Он проходит обвиняемым по делу о легализации 460 млн гривен при строительстве коттеджного поселка премиум-класса в пригороде Киева. Вечером 11 мая антикоррупционные органы Украины предъявили Ермаку обвинение по статьям о легализации имущества, полученного преступным путем, совершенной организованной группой или в особо крупном размере. Бывшему чиновнику грозит до 15 лет тюрьмы.