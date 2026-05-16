США предложили ОАЭ захватить иранский остров

Вашингтон требует более активного участия Абу-Даби в войне с Ираном, в частности в захвате острова Лаван в Персидском заливе.

© Википедия

«Идите и захватите! Это будут войска ОАЭ, а не США», — рассказал источник в беседе с The Telegraph.

На иранском острове находится нефтеперерабатывающий завод. В начале апреля предприятие подверглось атаке, в результате удара возник пожар. Telegraph со ссылкой на источники сообщал, что за атакой на Лаван стояли ОАЭ.