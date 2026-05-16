Задержанный в Швеции член экипажа танкера Sea Owl I оказался гражданином Грузии

Член экипажа танкера Sea Owl I, задержанный в Швеции, имеет гражданство Грузии. Об этом ТАСС сообщили в посольстве России в королевстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура Швеции начала новое предварительное расследование по делу одного из членов экипажа остановленного 12 марта в водах королевства танкера Sea Owl I. Он задержан по подозрению в использовании поддельных документов, сообщает береговая охрана.

12 марта береговая охрана "поднялась на борт судна по подозрению в том, что оно шло под ложным флагом в шведских территориальных водах". Sea Owl I - танкер длиной 228 м, построенный в 2007 году, в последние годы судно перевозило нефтепродукты между Россией и Бразилией. Танкер прибыл из Сантоса, Бразилия, и следовал в Приморск без груза. Sea Owl I, против которого объявлены санкции со стороны ЕС, шел под флагом Камеруна, однако на запрос шведских властей Камерун не подтвердил принадлежности судна этой стране.

Ранее уже был задержан капитан, гражданин РФ, который был впоследствии освобожден. На судне был назначен новый капитан, в Транспортное управление были переданы документы о том, что танкер ходит под флагом Камеруна. Всего с начала марта береговая охрана задержала в водах Швеции пять судов.