В европейской стране призвали нормализовать отношения с Россией

Румынии необходимо нормализовать отношения с Россией, Китаем и Турцией, чтобы стать полностью демократической страной. Такое мнение высказал бывший румынский министр иностранных дел Андрей Марга, передает Cotidianulhd.ro.

Он подчеркнул, что это является неотъемлемым условием модернизации и благосостояния Румынии. «Если нынешние руководители Румынии действительно хотят демократию в стране, то должны понимать, что демократия реализуется в международном сотрудничестве, а не во враждебности, независимо в каком направлении», — отметил Марга.

Ранее посол России в Румынии Владимир Липаев заявил, что Бухарест демонстративно взял курс на конфронтацию с Москвой. По его словам, посольство не питает иллюзий об улучшении двусторонних отношений.