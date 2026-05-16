Лидер АдГ сделала заявление о политическом повороте Германии

Майк Габриелян

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель заявила о неотвратимости политического поворота в Германии.

В соцсети X политик прокомментировала результаты соцопроса INSA, показавшие рекордный уровень поддержки АдГ среди жителей ФРГ.

 

«Политический поворот неотвратим. Мы вернем интересы нашей страны и наших граждан на первое место», — написала Вайдель.

По данным последнего опроса рейтинг партии составил 29%.  Спецпредставитель президента России заявил, что АдГ становится «надеждой для немцев».