Партия "Альтернатива для Германии" на фоне существующего в стране кризиса и слов лидера ХСС, премьер-министра Баварии Маркуса Зедера выступила за проведение досрочных выборов в ФРГ.

"Зедер называет АдГ "худшей правой организацией Европы" - и имеет в виду 29% избирателей. Тому, кто так говорит о собственном народе, больше нечего делать в демократии. Досрочные выборы сейчас же", - говорится в заявлении партии, размещенном в X.

16 мая, выступая на Католическом съезде в Вюрцбурге, Зедер заявил, что считает партию "Альтернатива для Германии" "худшей правой организацией в Европе". Он утверждал, что если нынешнее правительство ФРГ в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ распадется, то Германия пойдет по опасному сценарию Веймарской республики, что приведет к созданию нестабильного правительства меньшинства, досрочным выборам и "гигантскому триумфу" правых радикалов.

Слова лидера ХСС прозвучали на фоне публикации нового соцопроса, проведенного социологическим институтом INSA, согласно которому рейтинг АдГ достиг исторического максимума в 29%. Это самый высокий показатель, когда-либо зафиксированный для этой партии на федеральном уровне.

6 мая исполнился год с того момента, как начало работать правительство ФРГ, состоящее из консервативного блока ХДС/ХСС и СДПГ, под руководством канцлера Фридриха Мерца. Согласно результатам соцопросов, позиции ХДС/ХСС и СДПГ заметно пошатнулись. Тем временем "Альтернатива для Германии" в некоторых рейтингах уже занимает первое место, становясь самой популярной партией.