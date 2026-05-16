Франция начала расследование против саудовского принца

Апелляционный суд Парижа принял решение начать расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда по делу об убийстве журналиста The Washington Post (WP) Джамаля Хашогги в Стамбуле. Об этом пишет France 24 со ссылкой на источники.

Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал без вести 2 октября 2018 года после визита в здание генерального консульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

По версии турецкой прокуратуры, саудовские силовики убили оппозиционного публициста, расчленили его тело и уничтожили останки.

Авторы статьи уточнили, что изначально иск был подан правозащитниками в июле 2022 года во время визита саудовского принца во Францию.

Вместе с тем, расследование стало возможным только после того, как апелляционный суд отклонил возражения прокуратуры, которая считала, что правозащитные организации не имеют права подавать жалобу.

«Следует провести расследование по жалобе на пытки и насильственные исчезновения, которую расследует Национальное антитеррористическое управление», — отметили в парижском суде.

Ранее сообщалось, что инцидент с журналистом привел к ряду международных скандалов и к ссоре экс-президента США Джо Байдена с наследным принцем. Политик при первой встрече прямо обвинил собеседника в убийстве и пообещал, что США не забудут эту историю.

В ответ Мухаммед бен Сальман напомнил о зверствах в тюрьмах в США, объявил Байдена персоной нон грата в стране и разорвал ряд соглашений с Вашингтоном.