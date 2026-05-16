Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прогнозирует, что конфликт на Украине приобретет затяжной характер. Об этом он заявил на встрече со студентами, видеозапись которой выложена в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Я думаю, что эта война будет еще довольно долго продолжаться, - сказал премьер. - Я не могу предположить, когда закончится война на Украине. Можете меня об этом спрашивать тысячу раз. Не могу предположить. Я говорил с российским президентом [Владимиром] Путиным. Потом я говорил и с <...> [Владимиром] Зеленским. У каждого из них своя собственная история [о том, что происходит]".

Фицо вновь повторил, что, по его мнению, стратегия Запада ослабить РФ конфликтом на Украине не работает. Он считает иллюзией представления об этом некоторых европейских политиков.

"Словакия проводит суверенную внешнюю политику, ориентированную на все четыре стороны света", - отметил премьер. Мир, как он подчеркнул, является главной ценностью, и республика делает все, чтобы он сохранялся в Европе.

Фицо при этом отметил ухудшение ситуации в сфере международной безопасности. Число военных конфликтов увеличивается. Крупные страны - игроки на мировой арене не соблюдают, по его словам, принципы международного права.

