Вэнс: иностранные террористы могли получать средства из бюджета США

Иностранные террористические группировки могли в результате мошенничества в США получать американские бюджетные средства. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы, безусловно, фиксировали то, что власти ряда других стран, иностранные террористические организации потенциально обогащались за счет этих ресурсов", - отметил он в интервью журналистам телеканала Fox News, говоря, о выявленных в США случаях нецелевого расходования средств, выделяемых в рамках федеральных программ.

Вэнс не уточнил, какие именно группировки и программы имеет в виду. Как он отметил, в частности, были примеры, когда нелегальные мигранты в США мошенническим путем получали финансовую помощь со стороны властей и направляли эти средства действующим в латиноамериканских странах наркокартелям. Администрация США считает многие из этих картелей террористическим группировками.

"Это непостижимо: вы платите налоги, и эти средства поступают террористам, в то время как ваша страна пытается помешать этим террористам убивать других американцев. Это шокирует, но именно так происходит, когда федеральное правительство закрывает на это глаза", - добавил Вэнс.

В начале апреля американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Вэнс будет отвечать за борьбу с мошенничеством в США.