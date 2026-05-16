Павел Дуров сделал неожиданное признание об атаках Ирана на ОАЭ

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что «скучает» по «иранским фейерверкам» в Дубае. Он считает, что атаки Тегерана «помогли очистить город от излишне впечатлительной публики».

В субботу предприниматель высказался по поводу обстрелов ОАЭ со стороны Ирана в период недавней войны в Заливе.

«В Дубае снова пробки и толпы. Уже скучаю по иранским «фейерверкам» — они помогли очистить город от излишне впечатлительной публики», — написал Дуров в своем канале.

Он также оценил работу местных систем ПВО.

«ПВО ОАЭ великолепно показали себя в боевых условиях. За 0% налогов мы получаем защиту лучше, чем европейцы, платящие по 50%», — добавил Дуров.

В результате ударов Ирана весной 2026 года эмират Дубай понес многомиллиардный экономический ущерб. По оценкам экспертов, только за первые две недели конфликта ОАЭ потеряли от 15 до 25 млрд долларов.

Также оказались сорваны планы привлечь 20 миллионов туристов в 2026 году. В апреле сообщалось, что у берегов ОАЭ затонул танкер, перевозивший нефтепродукты. Несколько пляжей стали непригодны для купания.