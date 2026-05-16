Фицо отреагировал на слова Мерца о его поездке в Москву

Европейцы разучились уважать друг друга, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он добавил, что это хорошо видно на фоне истории с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, пишет РБК.

Фицо отметил, что после поездки в Москву на торжественные мероприятия получил приглашение в Берлин.

По его словам, Мерц выразил желание поговорить с ним о поездке, но не назвал, какие конкретно вопросы желает поднять во время встречи.

«Одно знаю точно — если бы он стал упрекать меня за поездку в Москву, я бы ответил очень резко», — подчеркнул Фицо.

Вместе с тем, заметил премьер, через несколько дней немецкая сторона внезапно и без объяснения причин отменила запланированную встречу.

Глава кабмина уточнил, что отмена или перенос рабочей встречи не является проблемой. Беда в том, добавил он, что «мы больше не умеем уважать друг друга в Европе».