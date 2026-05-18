Ким Чен Ын сделал заявление о границе с Южной Кореей

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с командирами дивизий и бригад северокорейской армии заявил, что граница с Южной Кореей должна стать «неприступной крепостью». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Встреча Ким Чен Ына и начальника генштаба Корейской народной армии (КНА) Ли Ён Гира с командирами подразделений прошла в здании ЦК Трудовой партии Кореи.

Северокорейский лидер подчеркнул, что командиры дивизий и бригад играют ключевую роль в укреплении армии. По его словам, основным способом повышения боевой подготовки остаются постоянные учения и тренировки.

Ким Чен Ын также заявил о необходимости модернизировать оснащение КНА и создать механизм для ее штатного и военно-технического обновления.

Отдельно он указал на важность защиты территории страны и укрепления передовых частей, охраняющих границу с Южной Кореей. По словам лидера КНДР, пограничная линия должна превратиться в «неприступную крепость».