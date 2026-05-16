Еще одна страна Балтии выступила против переговоров с Россией

В настоящий момент целесообразно оказать давление на Россию, а не предпринимать попытки вступить в переговоры с ней, предположил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, в мае на европейских площадках возобновилась дискуссия о необходимости возвращения к диалогу с Москвой. Многие политики выступили против контактов с РФ, ряд лидеров высказался за возобновление прерванных в 2022 году связей.

«Сейчас не время для разговоров или переговоров. Сейчас самое время оказать давление на Россию», — отметил Цахкна.

Глава ведомства уточнил, что пока внимание США поглощено масштабной кампанией против Ирана, европейцы могли бы взять инициативу в свои руки.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис сообщил, что Европе следует в отношениях с Россией вернуться к «основам» как таковым. Он объяснил, что основы — это подготовка инструментов для оказания давления на Москву.

Глава ведомства подчеркнул, что Европе необходимо завершить дискуссию о том, каких политиков включить в состав делегации европейских стран на возможных переговорах с Россией.