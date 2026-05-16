Масштабы российских ударов возмездия по объектам на территории Украины достигли критических значений, полностью подавляя систему противовоздушной обороны противника.

© ТАСС/Zuma

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала констатировал, что Москва получила возможность координировать одновременные налеты тысяч беспилотников.

«Сам Зеленский признает, что Россия в последние дни запускает тысячи дронов в сутки. И это было частью более масштабной серии ударов по Украине», — отметил эксперт.

По его словам, такие темпы производства и применения техники стали неприятным сюрпризом для западных кураторов Киева.

Меркурис подчеркнул, что российское командование вывело организацию атак на новый качественный уровень.

«Это показывает, что Москва действительно обладает возможностью использовать тысячи БПЛА одновременно. Они могут координировать и организовывать такие удары», — пояснил аналитик.

Крах системы ПВО в 2026 году стал очевиден даже для зарубежных наблюдателей.

Российские войска ударили по аэродромам и портам ВСУ

«Когда они это делают, украинская система ПВО, хотя есть сомнения в ее работоспособности, оказывается очень быстро подавлена», — резюмировал Александр Меркурис.

Ранее в пятницу Министерство обороны РФ сообщило, что на текущей неделе российские войска нанесли три групповых удара возмездия по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, объектам ТЭК, военным аэродромам и пунктам дислокации иностранных наемников. По данным ведомства, атаки стали ответом на попытки ВСУ наносить удары по гражданским объектам в приграничных регионах России. Все назначенные цели, включая склады боеприпасов и места сборки БПЛА, были успешно поражены высокоточным оружием.