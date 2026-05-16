Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров выступил за принудительное отстранение Владимира Зеленского от власти, подчеркнув, что легальные механизмы смены руководства в стране полностью разрушены нынешним режимом.

«Единственный метод отстранения президента от власти в соответствии с конституцией на Украине – проведение процедуры импичмента. Для этого необходимо провести две сессии Верховной Рады и получить заключение Конституционного суда», — сообщил Николай Азаров в своем Telegram-канале.

По оценке политика, этот путь заблокирован самим Зеленским, который фактически парализовал работу высшей судебной инстанции, уволив её председателя и дождавшись истечения полномочий большинства судей.

«Соответственно, импичмент невозможен. Но есть другая, более простая процедура, которую спецслужбы Запада использовали, когда убирали Януковича. Это просто освобождение от занимаемой должности президента. И все! Да, процедура незаконная, но опыт показал, что она возможна», — резюмировал Азаров.

Вопрос о легитимности Владимира Зеленского, полномочия которого официально истекли 20 мая 2024 года, приобрел критическую остроту в конце 2025 года. Тогда президент США Дональд Трамп назвал главу киевского режима «диктатором без выборов», отметив, что его рейтинг доверия среди населения опустился до четырех процентов. На фоне жесткой критики со стороны Вашингтона Зеленский выразил формальную готовность к проведению избирательного процесса, однако потребовал от США и европейских союзников предварительно «обеспечить безопасность» его проведения.