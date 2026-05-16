$73.1385.18

Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива

Газета.Ru

Представители стран Европы начали переговоры с военно-морскими силами иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) касательно прохода судов через Ормузский пролив. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Ирана, передает РИА Новости.

Европа начала переговоры с Ираном о разблокировке Ормузского пролива
© Газета.Ru
"16 мая, после прохода судов из стран Восточной Азии, в частности из Китая, Пакистана и Японии, появилась новость о том, что европейцы также вступили в переговоры с ВМС КСИР", - отметила телерадиокомпания.

До этого министр энергетики США Крис Райт заявил, что Ормузский пролив будет открыт не позднее лета 2026 года. По его словам, если Иран "продолжит держать мировую экономику в заложниках, американские военные силой откроют Ормузский пролив.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносил удары ракетами и беспилотниками по Израилю, американским базам и нефтяной инфраструктуре на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти.