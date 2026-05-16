В Варшаве рассказали, как США дали «пощечину Польше»

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн проведет переговоры в Варшаве. Они состоятся на фоне решения Белого дома и Пентагона не развертывать бронетанковую бригаду в Польше, сообщает польская радиостанция RMF.

Кейн нанесет визит в Польшу на следующей неделе, 20 мая. Он встретится с премьером Туском и министром обороны Косиняком-Камышом.

Переговоры пройдут на фоне обострения между Вашингтоном и его европейскими союзниками. Белый дом внезапно отменил развертывание в Польше бронетанковой группы примерно из 4 000 американских военных. Польские чиновники были застигнуты врасплох этим решением, связанным с разногласиями США и ЕС относительно конфликта в Иране.

С чем едет Кейн в Варшаву пока неизвестно. Польские политики утверждают, что «будет обсуждаться военное сотрудничество и региональное планирование безопасности вдоль восточного фланга НАТО после сокращения войск».

Польша сочла выгодным вывод войск США

RMF отмечает, что не только в Польше, но и в США есть недовольные решением Белого дома. Конгрессмен Дон Бэкон назвал случившееся «пощечиной Польше». По его словам, «наши лучшие союзники понятия не имеют, временное это решение или постоянное».

«Они очень уязвлены» — добавил Бэкон.

Ранее СМИ писали, что отказ от размещения войск в Польше вызвал шок в ЕС.