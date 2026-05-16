NYT: США рассматривают захват Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию

Американские власти допускают захват бывшего лидера Кубы Рауля Кастро по венесуэльскому сценарию, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на сотрудников Белого дома.
Газета USA Today сообщала, что Вашингтон планирует завести дело против политика. Ранее США использовали федеральное обвинение как предлог для вторжения в Каракас и захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
NYT при этом приводит позицию других источников, близких к президенту Дональду Трампу, которые считают, что он может не одобрить попытку захвата Кастро. Тем не менее, по мнению собеседников, самой угрозы может быть достаточно для давления на Гавану.