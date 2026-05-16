В Китае ответили на слова Трампа о закупках самолетов

Пекин договорился с Вашингтоном о закупке пассажирских самолетов, авиационных двигателей, запчастей для лайнеров, пишет пресс-служба министерства коммерции КНР на официальном сайте ведомства.

© ТАСС/Zuma

Делегация Соединенных Штатов во главе с президентом США Дональдом Трампом посетила Китай 13-15 мая.

По итогам визита американский лидер сделал ряд заявлений. В частности, он рассказал, что планировал продать Китаю только 150 самолетов Boeing, но председатель КНР Си Цзиньпин уговорил его увеличить количество лайнеров до 200.

«Стороны достигли договоренностей по вопросам закупки Китаем американских самолетов, а также обеспечения поставок в Китай американских авиационных двигателей и комплектующих», — отметили в министерстве.

В ведомстве пояснили также, что стороны договорились сотрудничать в смежных областях.

Вместе с тем, в пресс-службе не посчитали возможным раскрыть суммы сделок, объемы закупок и другие детали.