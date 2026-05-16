В Лондоне начался стотысячный марш националистов

В Лондоне сотни тысяч протестующих националистов пошли маршем к правительственному кварталу вокруг Даунинг-стрит. Об этом сообщает РИА Новости.

Организатор марша, правый и антиисламский активист Томми Робинсон накануне заявил, что марш затопит Лондон «самым большим на планете морем патриотов».

Сегодня националисты двинулись маршем через центр столицы, размахивая флагами Англии и Соединенного Королевства. Их пытаются контролировать тысячи полицейских. Задействованы технологии распознавания лиц в режиме реального времени, беспилотники, бронетехника, вертолеты.

Накануне марша власти запретили въезд в страну 11 активистам. Премьер Кир Стармер заявил, что любые попытки разжечь ненависть «столкнутся со всей силой закона».

Параллельно в другой части Лондона проходит контрмарш левых и исламских активистов. Они выступают против ограничения миграции и считают, что Британия должна принимать беженцев.

Ранее СМИ сообщили, что Стармер может добровольно уступить кресло премьера мэру Манчестера.