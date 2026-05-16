Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила с мощной предвыборной программой. В частности, пообещала запустить трубопровод «Северный поток», пишет влиятельный немецкий журнал Spiegel со ссылкой на источник.

По данным журнала, в настоящее время в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания проходит предвыборная кампания. АдГ имеет высокие рейтинги, после победы примет деятельное участие в формировании нового правительства земли.

Авторы статьи пояснили, что партия планирует заняться решением ряда наболевших вопросов в области миграции, охраны порядка, культуры, экономики.

В планах АдГ — не в лозунгах, а именно в конкретных документах — содержится пункт о ремонте «Северного потока», введении его в эксплуатацию, отметили обозреватели.

Напомним, что в октябре 2022 года президент России Владимир Путин сообщил, что ремонт газопроводов будет иметь смысл, только если потом их будут использовать.

«Отремонтировать «Северные потоки» возможно, но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации», — подчеркнул глава государства.

В октябре 2024 года российский лидер напомнил, что «до сих пор существует одна нитка по дну Балтийского моря, «Северный поток-2». Он добавил, что немецким властям достаточно «просто нажать кнопку» — и газ пойдет в Германию.