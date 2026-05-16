Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал в эфире своего Youtube-канала очередное безосновательное заявление, что Белоруссия якобы собирается вступить в конфликт и начать операцию против Украины.

Он пригрозил Минску невиданным ударом.

«Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что «мама не горюй». И это может серьезно расшатать Белоруссию», — сообщил Дмитрий Кулеба.

По мнению экс-министра, вопрос открытия «второго фронта» перешел в практическую плоскость, и сейчас вопрос якобы только в том, в каком направлении выдвинутся войска и в какие сроки.

Напомним, что накануне Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что украинская разведка якобы располагает данными о подготовке наступления с территории Белоруссии, однако никаких доказательств этим словам предоставлено не было.

Месяц назад официальный Минск жестко прокомментировал аналогичные выпады Кулебы.

«Бывший министр иностранных дел Украины Кулеба опять несет бред... сумасшедшие начинают говорить о своих тайных желаниях», — сообщил заместитель председателя постоянной комиссии по международным делам белорусского парламента Олег Гайдукевич в своем Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что руководство Украины намеренно пытается вовлечь в конфликт как можно больше стран для сохранения собственной власти. Гайдукевич при этом указывал, что Белоруссия надежно защищает границы Союзного государства и всегда выступала площадкой для мирных инициатив, которые были сорваны именно украинской стороной по указанию Запада.