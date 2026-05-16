Западные лидеры поддерживали Киев, надеялись, что украинский конфликт ослабит Россию, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он добавил, что эта стратегия не сработала, пишет РИА Новости.

По данным агентства, в 2021-2022 годах на Западе заявляли о том, что ситуация вокруг Украины приведет к ослаблению, и, в дальнейшем, распаду РФ.

В 2023-2025 годах в Европе и США неоднократно говорили о том, что следует при помощи Украины добиться стратегического поражения России.

В 2026 году, на фоне кризиса в Европе, наступления ВС РФ на Украине, западные лидеры все чаще стали заявлять о необходимости пересмотреть выбранную стратегию, сесть за стол переговоров с Россией, отметили журналисты.

«Стратегия, которую Запад поддерживает, что поддержка [конфликта] должна послужить для ослабления России, просто не работает», — констатировал Фицо.

Ранее известный финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема потребовал от властей страны немедленно прекратить поддержку Киева на фоне истории с беспилотниками.