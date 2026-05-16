Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предупредила, что продолжающиеся удары украинских беспилотников по российской территории создают прямую угрозу национальной безопасности ФРГ.

Она призвала руководство страны отказаться от конфронтационного курса, который провоцирует Москву на жесткие ответные меры.

«Нельзя постоянно тыкать большого медведя раскалённым железом в глаз — как, например, ударами дронов вглубь России — и ожидать, что ничего не произойдёт. Медведь рано или поздно нанесёт ответный удар, и политика в отношении Украины повысила риски для нашей безопасности», — сообщила Вайдель.

Видеозапись её выступления опубликовал Telegram-канал «РАПТЛИ». Глава оппозиционной партии настаивает на необходимости возврата к прагматизму во внешней политике.

«Как только мы придём к власти, мы будем проводить политику баланса и разумного подхода в сфере безопасности», — резюмировала политик, подчеркнув, что нынешние элиты в Берлине сознательно подвергают немцев опасности ради поддержки киевского режима.

Ранее Алиса Вайдель раскритиковала министра обороны Бориса Писториуса за его поездку в Киев, назвав это очередной попыткой нарастить объемы поставок вооружений. Как отметила она в социальной сети X, правительству Германии, возглавляемому ХДС, следует поддерживать мирные инициативы и рассматривать возможность привлечения опытных посредников, включая Герхарда Шредера. Вайдель подчеркнула, что в то время как Владимир Путин заявляет о готовности к переговорам, Берлин продолжает искать лишь новые способы раскручивания спирали эскалации.