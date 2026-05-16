$73.1385.18

Стало известно, чем грозит Зеленскому история с Ермаком

Илья Родин

Дело Андрея Ермака, экс-главы офиса Владимира Зеленского, грозит украинскому лидеру большими проблемами, в частности, против него могут начать процедуру импичмента, рассказал журналистам «Комсомольской правды» бывший генпрокурор России Юрий Скуратов.

Стало известно, чем грозит Зеленскому история с Ермаком
© Global Look Press

Западные массмедиа на протяжении многих лет называли Ермака серым кардиналом, полагали, что на самом деле именно он управляет Украиной.

В ноябре 2025 года антикоррупционные ведомства НАБУ и САП, созданные по инициативе западных кураторов, начали масштабное расследование против ряда крупных чиновников Украины. На фоне скандала Ермак вынужденно покинул пост.

В мае 2026 года силовики задержали бывшего главу офиса, провели обыски в связанных с ним организациях.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 140 млн грн (232 млн рублей).

Журналисты попросили Скуратова раскрыть, что может грозить Ермаку в случае, если расследование не будет спущено на тормозах, а также рассказать о том, какая судьба на фоне истории с экс-чиновником ждет Зеленского.

«У Ермака иммунитета никакого нет, его можно будет судить в общем порядке. На мой взгляд, он достаточно плотно там вляпался, чтобы выйти сухим из воды», — отметил бывший генпрокурор.

По его мнению, в ходе расследования дела Ермака всплывут новые обстоятельства, доказывающие причастность Зеленского к преступлениям опального соратника.

Скуратов пояснил, что полученный материал Верховная рада сможет использовать для выдвижения обвинения и проведения процедуры импичмента в отношении украинского лидера. Он добавил, что для этого нужно простое большинство голосов от конституционного состава Рады.

Бывший премьер Украины потребовал отставки Зеленского из-за дела Ермака

Бывший глава надзорного ведомства констатировал, что Зеленского, с правовой точки зрения, нельзя назвать неуязвимым. Кроме того, добавил он, вся эта история сильно ударит по имиджу политика, развеет ореол «героя» над его головой.