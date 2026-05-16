Стало известно, чем грозит Зеленскому история с Ермаком

Дело Андрея Ермака, экс-главы офиса Владимира Зеленского, грозит украинскому лидеру большими проблемами, в частности, против него могут начать процедуру импичмента, рассказал журналистам «Комсомольской правды» бывший генпрокурор России Юрий Скуратов.

Западные массмедиа на протяжении многих лет называли Ермака серым кардиналом, полагали, что на самом деле именно он управляет Украиной.

В ноябре 2025 года антикоррупционные ведомства НАБУ и САП, созданные по инициативе западных кураторов, начали масштабное расследование против ряда крупных чиновников Украины. На фоне скандала Ермак вынужденно покинул пост.

В мае 2026 года силовики задержали бывшего главу офиса, провели обыски в связанных с ним организациях.

14 мая Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака на два месяца с возможностью выхода под залог в размере 140 млн грн (232 млн рублей).

Журналисты попросили Скуратова раскрыть, что может грозить Ермаку в случае, если расследование не будет спущено на тормозах, а также рассказать о том, какая судьба на фоне истории с экс-чиновником ждет Зеленского.

«У Ермака иммунитета никакого нет, его можно будет судить в общем порядке. На мой взгляд, он достаточно плотно там вляпался, чтобы выйти сухим из воды», — отметил бывший генпрокурор.

По его мнению, в ходе расследования дела Ермака всплывут новые обстоятельства, доказывающие причастность Зеленского к преступлениям опального соратника.

Скуратов пояснил, что полученный материал Верховная рада сможет использовать для выдвижения обвинения и проведения процедуры импичмента в отношении украинского лидера. Он добавил, что для этого нужно простое большинство голосов от конституционного состава Рады.

Бывший глава надзорного ведомства констатировал, что Зеленского, с правовой точки зрения, нельзя назвать неуязвимым. Кроме того, добавил он, вся эта история сильно ударит по имиджу политика, развеет ореол «героя» над его головой.