Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассматривается в качестве ключевого посредника от Европейского союза на будущих переговорах с Москвой.

Несмотря на затяжную критику её прежней политики, эксперты полагают, что именно её политический вес делает её единственным реальным кандидатом для диалога с Кремлем.

«Меркель была бы серьезной фигурой, если бы Москва согласилась на нее, это был бы хороший выбор. К Меркель тоже есть, конечно, претензии и в самой Германии, и на Украине, но она — политик совершенно другого калибра», — заявил политолог Андреас Умланд в беседе с немецким вещателем DW* (СМИ внесено в реестр иноагентов в России).

Рассматривая варианты посредничества, эксперты издания отмечают, что шансы других немецких политиков стремятся к нулю. 82-летний Герхард Шредер вызывает слишком высокое недоверие в самом Берлине из-за личных связей в России, а кандидатура федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера вряд ли устроит Москву из-за его требования судить российское руководство в Гааге. На этом фоне Ангела Меркель выглядит наиболее прагматичным выбором.

«Без разговоров война точно не закончится», — неоднократно повторяла экс-канцлер в ходе недавних презентаций своей автобиографии.

Несмотря на давление со стороны Владимира Зеленского и стран Балтии, политик последовательно отстаивает идею прямого диалога с Россией, напоминая, что её инициатива провести саммит с Владимиром Путиным еще в 2021 году была заблокирована союзниками по ЕС. Таким образом, к маю 2026 года именно Меркель может стать той «серьезной фигурой», способной сдвинуть мирный процесс с мертвой точки, говорится в материале.

