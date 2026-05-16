Партия Карапетяна подала в суд на общественное телевидение Армении

Партия "Сильная Армения", выступающая за более тесные связи страны с Россией, подала иск в суд против Общественного телевидения Армении за клевету. Об этом сообщили в пресс-службе партии, передает ТАСС.

Политическое объединение заявило, что общественное телевидение распространило "клеветническую информацию" в вечернем выпуске новостей от 3 мая, объявив, что единым кандидатом от оппозиции является второй президент Армении Роберт Кочарян. В иске партия требует опровержения этой информации.

Там добавили, что кандидатом от блока "Сильная Армения" на пост премьер-министра является российский бизнесмен, основатель группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян.

В августе 2025 года Карапетян запустил движение "Наш путь". На его базе в начале 2026 года была зарегистрирована партия "Сильная Армения" (первоначальное название — "Проармянская").

Чтобы соответствовать конституционным требованиям Армении, в апреле 2026 года Карапетян объявил о запуске процедуры отказа от гражданств России и Кипра. Тогда же он передал управление бизнесом "Ташир" своим детям, чтобы сфокусироваться на политике.

Парламентские выборы в республике пройдут 7 июня.