Трампа обвели вокруг пальца: Иран тайно накопил плутоний на 200 бомб
Иран может обладать гораздо более мощным ядерным потенциалом, чем предполагала разведка США, за счет использования плутония, накопленного на АЭС «Бушер».
Пока мировое внимание было приковано к урановым центрифугам, Тегеран сосредоточился на переработке отработанного топлива, что позволяет создать сотни боеголовок в обход традиционных методов контроля.
«За 15 лет работы реактор в "Бушере" накопил около 210 тонн отработанного ядерного топлива. Этот запас, по оценкам, может содержать около 2000–2100 килограммов плутония. Этого огромного запаса теоретически хватит для создания более 200 ядерных бомб», — сообщает иракское издание Saut al-Iraq.
Такая математика радикально меняет баланс сил в регионе, превращая гражданский объект в стратегический арсенал.
Ситуация осложняется тем, что к середине 2026 года международный мониторинг иранских ядерных объектов фактически прекратился. По данным газеты, инспекторы ООН не посещали Бушер уже восемь месяцев, а камеры наблюдения на объекте демонтированы. Кроме того, Россия перестала вывозить отработанное топливо на свою территорию, и теперь оно остается в бассейнах охлаждения внутри Ирана.
«Переработка может осуществляться в относительно небольших установках, известных как "горячие камеры" — это защищенные и усиленные лаборатории, которые трудно обнаружить снаружи, что делает их потенциально удобными для скрытой деятельности», — поясняют авторы материала.
Трамп: Иран никогда не получит ядерное оружие
Использование химической технологии PUREX позволяет вести производство в небольших лабораториях, которые практически невозможно выявить с помощью спутниковой разведки, что создает для Вашингтона опасную «слепую зону».